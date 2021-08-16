Пожар произошел на складе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар на одном из мебельных складов на промлощадке. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

ЧП произошло ранее в этот день на предприятии, расположенном на улице Бахчиванджи. Загорелось отдельно стоящее складское помещение с мебелью на территории промышленной площадки.

На место пожара оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, пишет «Москва 24». Площадь пожара составила 200 кв. м. Благодаря действиям спасателей удалось избежать распространения огня на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию, сообщает REGNUM.

На месте работали 18 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники. Сведений о пострадавших не поступало, уточняет Life.ru.

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) ТАСС сообщили, что пожар не повлиял на работу предприятия.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.

15 августа пять человек погибли при пожаре в Курганской области в селе Звериноголовском. На момент прибытия подразделений дом был охвачен огнем на площади 100 кв. м. Все погибшие находились в гостях в сгоревшем доме. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.