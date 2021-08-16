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Метеоролог рассказал о новых нормах оценки аномальности погоды

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В России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных с 1961 по 1990 год. Об этом в воскресенье, 15 августа, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один раз в 30 лет. Предшествующие нормы были рассчитаны за период 1961-1990 годов, затем следующий период, который закончился в прошлом году, — 1991-2020 годов. Эта работа очень сложная, у нас ее выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных. Мы проведем анализ новых климатических норм, которые представят в конце этого — начале следующего года. Но однозначно, что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой», — сообщил метеоролог.

Обновление климатических норм покажет, где интенсивней меняется климат, как меняется сезонность и как изменилось количество осадков в разные периоды за последние 30 лет.

В пятницу, 13 августа, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что в июле 2021 года общемировая температура достигла рекордных значений за все 142 года метеонаблюдений.

Июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. В этом случае первое место — наихудшее место», — заявил представитель NOAA Рик Спинрад.

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