Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Elbalad.

Отмечается, что перестрелки носят интенсивный характер.

Ряды государств направили сотрудников своих дипломатических ведомств в аэропорт Кабула, на фоне захвата афганской столицы боевиками террористического движения «Талибан» (организация запрещена в РФ).

Ранее этим же днем, 15 августа, талибы сообщили о захвате здания государственного телевидения Афганистана. В эфире ТВ шла трансляция выступления одного из членов «Талибана», в ходе которого он заявил о том, что город был взят без боя и попросил население страны сохранять спокойствие.

Однако итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле сообщил о том, что в учреждение было доставлено как минимум 80 раненых.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся к эвакуации из столицы Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.