В Ливане 16 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве в Аккаре

День национального траура по погибшим при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере Ливана пройдет в понедельник, 16 августа. Об этом в воскресенье сообщили на сайте Elnashra.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил на пресс-коференции, что нескольким пациентам потребуется проведение операций за рубежом.

«Это особенно тяжелые случаи, для лечения которых в Ливане нет необходимых условий», — отметил он.

Насколько известно, речь идет о 14 пострадавших, которых готовы принять Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Мэр города Тлейл, рядом с которым произошел взрыв, Жозеф Мансур сообщил, что власти арестовали одного из подозреваемых. Это сын владельца земельного участка, где находился топливный резервуар.

«Согласно свидетельствам очевидцев, он мог совершить поджог хранилища», — сказал мэр.

По другой версии, подозреваемый открыл огонь, в результате чего резервуар, в котором были 18 тыс. литров мазута, воспламенился.

Взрыв произошел в районе Тлейл в ливанском округе Аккар. По словам очевидцев, в момент взрыва поблизости находились около 200 человек.