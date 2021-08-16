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Девятилетний велосипедист погиб в результате наезда автомобиля в Подольске

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В подмосковном Подольске девятилетний мальчик скончался после того, как его на велосипеде сбил автомобиль. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в правоохранительных органах.

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Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ДТП произошло в субботу, 14 августа, в одном из дворов города. 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Chery Tiggo, допустила наезд на девятилетнего школьника, который ехал на велосипеде справа налево по ходу движения транспорта.

Пострадавшего мальчика на скорой доставили в клиническую больницу в состоянии комы с переломом основания черепа. Спустя несколько часов он скончался.

Известно, что ребенок учился в третьем классе одной из городских гимназий, воспитывался в полной семье.

Водителя автомобиля задержали. Уточняется, что у женщины есть московская регистрация, она безработная. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

5 августа водитель автомобиля Audi сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома в Даниловском районе Москвы. Ребенок выбежал из-за припаркованных автомобилей. С предварительным диагнозом «ушиб головы и поясничного отдела позвоночника» пострадавшего госпитализировали.

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