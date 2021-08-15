В Кузбассе начали проверку после отказа врача лечить пациентку с температурой

Минздрав Кузбасса проводит проверку в связи с сообщением о враче в поликлинике Новокузнецка, которая хамила пациентке с температурой, отказалась поставить ей диагноз и выставила из кабинета. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Видеоролик, в котором врач грубо общается с пациенткой, разошёлся по социальным сетям и Telegram-каналам. Автор запечатлела на видео, как она жалуется врачу на высокую температуру, длящуюся девятый день подряд. В ответ доктор заявляет, что надо было приходить раньше, а когда узнает, что пациентка приходила раньше, говорит, что тогда температуры не было. Когда больная говорит, что снимает происходящее на телефон, врач использует нецензурную лексику.

«В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №29, министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка соответствия качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий», — сообщили в минздраве.

Пациентка в результате за свой счет сделала компьютерную томографию, в результате у нее выявили поражение легких на 30–35%. Сейчас она госпитализирована.