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Названы лучшие растения-помощники для психики

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Названы самые полезные растения для дома, которые приносят пользу психическому здоровью, снимают стресс, избавляют от бессонницы и даже защищают от развития депрессии. Об этом пишет сайт «Ридус».

Так, алоэ вера, кроме противовоспалительных свойств, полезных для заживления ран, ожогов и прыщей, также прекрасно избавляет воздух от вредных химических веществ, от которых у человека могут развиться беспричинные тревоги, страх и беспокойство.

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Запах жасмина полезен для человека, он облегчает симптомы некоторых психических заболеваний и улучшает работу мозга. В ряде случаев его можно использовать в качестве лекарственной альтернативы при депрессии и бессоннице. Всё дело в том, что запах этого растения воздействует на центральную нервную систему, успокаивая нервы, уменьшая беспокойство и тревогу, улучшает качество сна.

Лаванда способна успокаивать людей при паническом страхе.

Спатифиллюм, он же мирная лилия, крайне эффективен для фильтрации воздуха в помещении. Также спатифиллюм помогает бороться со спорами плесени и токсичными бытовыми химикатами, например, с бензолом, ксилолом и окисью углерода. За счет этого растение снижает уровень утомляемости и раздражительности, избавляет от расстройства сна и плохого аппетита. Также мирная лилия избавляет от головокружения, чихания и кашля.

Розмарин не только приправа к мясу или рыбе, но и прекрасный антистресс. Его запах снижает уровень кортизола в крови — гормона стресса. Еще это растение улучшает когнитивные функции и уменьшает тревогу.

15 августа травник Дмитрий Юровский рассказал, что ромашка аптечная содержит в себе вещество хамазулен, благодаря чему данное растение и имеет ряд целебных свойств.

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