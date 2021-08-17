То пропало: из МИД Литвы украли сверхсекретные документы

В последнее время на Литву обрушилась целая череда несчастий. Продолжающееся уже несколько месяцев нашествие нелегальных мигрантов, беспорядки под стенами парламента 10 августа, закончившиеся тем, что особенно буйных бунтовщиков разгоняли слезоточивым газом, и, наконец, пропажа большого количества секретных документов из МИДа. Последний инцидент оказался «бомбой с часовым механизмом»: когда она «рванет», неизвестно, но публикация этих документов может нанести огромный вред отношениям Литвы с соседями по европейскому сообществу. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите на днях заявила, что у нее есть информация о краже из министерства иностранных дел важных документов. Она сказала, что видит в событиях недавнего времени (крупные беспорядки у стен сейма Литвы, волнения, произошедшие в лагере задержанных нелегальных мигрантов в Руднинкай) слишком много совпадений, чтобы считать их случайными.

Само министерство, днем раньше сообщившее о попытке «информационной кибератаки», слова Скайсгирите комментировать не стало. Но вскоре глава прибалтийской республики Гитанас Науседа подтвердил, что из МИД Литвы выкрали некие очень ценные документы. Он предупредил, что информация, попавшая в руки к злоумышленникам, может «нанести большой урон». Президент пояснил: «Ведется расследование. Вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом «секретно».

Оказалось, что похищенные документы выставлены на продажу — соответствующее предложение появилось в интернете. Пользователь под ником bakililar написал, что документы находятся в его распоряжении, и это файлы литовских министров, их заместителей, ключевых руководителей ведомств, послов Литвы в странах «Большой семерки» и НАТО, различных представителей этого государства в международных организациях . Со слов продавца, к нему попали документы с пометкой «сверхсекретно»: в том числе материалы с проводимых «за закрытыми дверями» переговоров с президентами разных стран, данные об интригах Вильнюса против России, Германии и проекта «Северный поток – 2».

То пропало Здание МИДа Литвы Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

Автор поста уверял, что владеет информацией о «роли Литвы в грязной игре» США против Германии и Франции, о подготовке «войны с Белоруссией», о направленном против нынешнего лидера США Джозефа Байдена заговоре в пользу экс-президента Америки Дональда Трампа и еще о многом другом. Всего у него якобы более 1,6 млн писем в 102 файлах. «Тот, кто получит этот архив и сможет им правильно пользоваться, может наделать нечто грандиозное или, может быть, он станет главой войны внутри Европы. Этот архив на 100% похож на ядерную бомбу, и, кстати, в переписке тоже много секретов. Дураки из МИДа в переписке раскрыли все секреты США против Европы», — написал похититель. В качестве доказательства своих слов он слил в публичное пространство содержимое нескольких файлов, якобы похищенных из МИДа Литвы. По его словам, остальная информация «стоит денег».

А несколько позже bakililar, дабы подогреть интерес, оставил на форуме сообщение о том, что «по просьбе одного из пользователей, возможно, опубликует совершенно секретное письмо, в котором говорится о ядерном ударе по Беларуси». Аноним добавил: «Литва планирует разместить на своей территории американское ядерное оружие, чтобы атаковать Беларусь и тем самым начать третью мировую войну. В Литве действительно опасное правительство. Есть много писем, где правительство Литвы саботирует другие страны против Китая по указанию США».

Могут ли документы быть подделкой?

Во властных эшелонах Литовской Республики началась паника. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился к сотрудникам своего ведомства с письмом, в котором разъяснил, как следует отвечать на вопросы о похищенных документах. «В публичном пространстве появились разные информационные крупицы по поводу электронных писем МИДа. Их достоверность мы не комментировали и не будем этого делать. В первую очередь потому, что в подобных случаях всегда распространяется ложная информация. В связи с этим любые интерпретации или инсинуации оцениваются исключительно в таком свете», — написал Ландсберги с . Министр подчеркнул, что литовская дипломатия находится на передовой линии обороны государства, а следовательно, является «естественной мишенью» его врагов. «Цель атаки — чтобы мы растерялись, объяснялись и оправдывались. Этого не будет, мы не станем комментировать фейки», — посулил министр. Он добавил, что те работники, у которых возникают вопросы, всегда могут обратиться к нему лично.

Разумеется, не обошлось без «русского следа». Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что взлом электронной базы данных МИДа произведен хакерами, которые могли быть связаны с Россией. «Этим активно занимаются действующие в нашем регионе группировки хакеров, которые, как правило, связаны со спецслужбами России», — утверждает Анушаускас. Самая же пикантная информация оказалась отложена «на десерт». С о слов Анушаускаса оказалось, что документы похитили еще в ноябре прошлого года, но все это время власти Литвы молчали. «Литовский МИД скрывал эту информацию от общественности и, вероятно, скрывал бы дальше, если бы эти документы не стали проникать в открытый доступ в интернете», — отмечает политолог Александр Носович.

Когда скандал только начинал раскручиваться, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что документы были украдены из МИДа в один день с беспорядками возле здания парламента, имевшими место 10 августа. «Далее идет махровая конспирология типа того, что беспорядки и протесты 10 августа были отвлекающим маневром и министра иностранных дел Габриэлюса Лансбергиса чуть ли не заперли в здании сейма, чтобы воры могли пробраться в здание МИДа. И когда через несколько часов свою коллегу дезавуировал министр обороны, стало очевидно, что это полный позор. Заявление о том, что хакерами могут быть только русские и что никакие версии, кроме причастности России, не рассматриваются — никем не воспринимается всерьез, в том числе в самой Литве. Это просто жалкие попытки хоть как-то оправдаться», — считает Носович. А оправдываются, по его словам, литовские чиновники единственным возможным им способом — для них в любых их ошибках всегда виновата Россия.

Впрочем, власти Литвы попытались выбраться из логической ловушки, в которую они себя загнали. Было объявлено, что 11 августа состоялась новая кибератака и снова дескать неизвестные хакеры попытались взломать базы министерства иностранных дел. Но на этот раз, по уверениям чиновников, атаку удалось отразить, базы данных МИДа больше не пострадали. Тот факт, что похищенные еще в ноябре файлы всплыли именно сейчас, Носович объясняет очень просто. «Сейчас, когда интерес к Литве более или менее подогрет миграционным кризисом и протестами в Вильнюсе 10 августа, эти документы можно продать за более высокую цену, чем если бы их выкинули на торги в интернете в другое время. Очевидно, что эти документы придерживали до лучших времен, когда к Литве будет приковано всеобщее внимание», — говорит эксперт.

Дружить больше не желаем

Судя по той информации, которая успела просочиться наружу, украденные документы смогут пролить свет на нюансы внешней политики Литвы, хотя в общем-то и раньше ни для кого не было секретом, что Вильнюс считает себя в состоянии «гибридной войны» с Белоруссией и Россией. Хорошо известно и то, насколько преданно Литва обслуживает интересы Вашингтона, и, чтобы угодить заокеанскому «старшему брату», литовцы готовы даже действовать в ущерб своим куда более близким соседям по Евросоюзу.

То пропало Офицер полиции у лагеря перевоспитания в Инине в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Китай Фото: REUTERS/Thomas Peter

Самое же интригующее, что может выясниться из документов, — механизмы антикитайского поворота Литвы. Всего каких-то три года назад литовцы выражали горячее желание дружить и экономически сотрудничать с Китаем. Тогдашний литовский президент Даля Грибаускайте лично ездила на Китайскую международную выставку импорта в Шанхае и рекламировала литовские товары. Литовские власти изъявляли желание участвовать в китайском проекте «Нового шелкового пути» и уже подсчитывали грядущие барыши. Но все изменилось практически в мгновение ока — с 2019 года Китай начал упоминаться в ежегодниках литовских спецслужб в качестве одной из внешних «угроз», а представители руководства Литвы вдруг перешли на агрессивную синофобскую риторику.

Особенно сильно отношения Китая и Литвы обострились после того, как в последней в октябре 2020 года к власти пришла правящая коалиция, возглавляемая правоцентристским альянсом «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» и Союза либералов. «Литовский парламент в феврале принял решение о выходе из механизма сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «17 + 1». 20 мая сейм принял резолюцию по поводу положения уйгуров в Синьцзяне, открыто вмешиваясь в дела Китая. Впоследствии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил об официальном выходе страны из «17 + 1». Власти Тайваня заявили 20 июля, что откроют представительство в Вильнюсе после консультаций с литовской стороной», — скрупулезно перечисляет китайское информационное агентство «Синьхуа».

Китайские эксперты считают, что за действиями Литвы по тайваньскому вопросу стоят указания Соединенных Штатов. «С тех пор как к власти пришла администрация Байдена, европейские страны оказываются под все большим давлением из-за необходимости выбирать одну из сторон — Китай или Америку. Правительство Литвы, во многом зависящее от Соединенных Штатов, решило сразу же выбрать позицию США, чтобы активно сотрудничать с администрацией Байдена в проведении так называемой ценностной дипломатии и поддержке стратегического соперничества с Китаем», — пишет «Синьхуа».

То пропало Джо Байден Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein