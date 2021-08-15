Друг рассказал об обстоятельствах смерти мэра Кривого Рога

Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов шел открывать дверь, после чего в него выстрелили. Об этом 15 августа журналистам рассказал друг убитого, бывший депутат Верховной рады Андрей Гальченко.

«Он шел открывать дверь, открыл дверь, после этого прозвучал выстрел. Когда официальное следствие будет закончено, станет всё понятно», — сообщил Гальченко.

Ранее в воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство Павлова, который являлся членом партии.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком. В партии выразили соболезнования родными и близким погибшего, а также потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.