Прямой эфир
Мир
Республиканец назвал захват Кабула провалом внешней политики Байдена
Мир
Число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло до 64
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15–16 августа
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане
Общество
В центре «Сириус» стартовал Всероссийский съезд учителей математики
Общество
Еще в двух городах РФ включили оповещающие о подтоплении сирены
Мир
Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены
Мир
Посольство РФ в Афганистане заявило об отсутствии угрозы для сотрудников
Мир
Великобритания призвала государства не признавать власть талибов

Друг рассказал об обстоятельствах смерти мэра Кривого Рога

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов шел открывать дверь, после чего в него выстрелили. Об этом 15 августа журналистам рассказал друг убитого, бывший депутат Верховной рады Андрей Гальченко.

«Он шел открывать дверь, открыл дверь, после этого прозвучал выстрел. Когда официальное следствие будет закончено, станет всё понятно», — сообщил Гальченко.

Давай «За жизнь»: ОПЗЖ ответит на арест Медведчука борьбой с властью
Украинская оппозиция сочла давление на лидера партии репрессиями и устранением неугодных политиков

Ранее в воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство Павлова, который являлся членом партии.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком. В партии выразили соболезнования родными и близким погибшего, а также потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021