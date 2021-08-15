Новые сельские кинозалы откроют в Тамбовской области

В двух сельских учреждениях культуры Тамбовской области появятся новые кинозалы, оборудованные на средства Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Закупку техники объявили Сампурский центр досуговой деятельности и Гавриловский культурно-досуговый центр.

В комплект оборудования входит цифровой кинопроектор для показа фильмов в формате 2 и 3D, системы звуковой трансляции, усилители мощности, киноэкран, билетный программно-аппаратный комплекс, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В селе Донское Тамбовского района построят современный Дом культуры. Работы уже начались, на реализацию проекта выделено 28,2 млн рублей. Под ДК выбрана территория недалеко от местной школы. Площадь здания составит 587 кв. м. Там разместят зрительный зал на 300 мест, административное помещение, гардероб и библиотеку.