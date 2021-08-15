Пациент напал на врача травмпункта в Саратове

В Заводском районе Саратова 36-летний пациент напал на 50-летнего врача травмпункта поликлиники № 6. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

«В 6 часов утра в травмпункт на улице Авиастроителей, 3, пришел местный житель. Произошел конфликт с врачом. Заявление поступило от медицинского работника по факту причинения ему телесных повреждений», — пояснили в УМВД.

Как передает ИА «Взгляд-инфо», нападавший задержан. Пострадавшего доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники Саратовской городской клинической больницы № 6 11 июля дважды вызывали группу быстрого реагирования после буйств пациентов. В обоих случаях зачинщики конфликтов имели признаки алкогольного опьянения, их отвезли в отделение полиции. Первая пациентка вела себя агрессивно, оскорбляла персонал, снимала происходящее на камеру. Еще один мужчина отказывался надевать медицинскую маску, ругался с персоналом клиники. В итоге он толкнул медика.