Прямой эфир
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане
Общество
В центре «Сириус» стартовал Всероссийский съезд учителей математики
Общество
Еще в двух городах РФ включили оповещающие о подтоплении сирены
Мир
Посольство РФ в Афганистане заявило об отсутствии угрозы для сотрудников
Мир
Великобритания призвала государства не признавать власть талибов
Спорт
Футболисты ФК «Локомотив» сыграли вничью с петербургским «Зенитом»
Общество
Сирены оповещения о ЧС включили в Геленджике из-за сильного дождя
Мир
Число погибших из-за землетрясения на Гаити возросло до 724 человек
Мир
Журналистка рассказала о панике в Кабуле из-за приближения талибов
Сюжет:

Посольство РФ в Афганистане заявило об отсутствии угрозы для сотрудников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство в Афганистане заблаговременно провело комплекс мер по укреплению безопасности, угрозы для сотрудников нет. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Жирнов.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

«Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности, и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет, поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме», — заявил Жирнов в эфире канала «Россия 1».

Жирнов добавил, что посольство РФ в Кабуле постарается помочь российским гражданам афганского происхождения, которые сейчас находятся в столице Афганистана. По словам посла, в последние дни от этих граждан поступают сообщения о желании переехать в Россию.

Жирнов также заявил, что представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) настроены на мирный переход власти.

«Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство», — заявил посол.

«Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти всё взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно», — сказал Жирнов.

В воскресенье движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Позднее СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности он якобы направился в Таджикистан. В Сети было опубликовано видео с Гани, сделанное в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021