Посольство РФ в Афганистане заявило об отсутствии угрозы для сотрудников

Российское посольство в Афганистане заблаговременно провело комплекс мер по укреплению безопасности, угрозы для сотрудников нет. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Жирнов.

«Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности, и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет, поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме», — заявил Жирнов в эфире канала «Россия 1».

Жирнов добавил, что посольство РФ в Кабуле постарается помочь российским гражданам афганского происхождения, которые сейчас находятся в столице Афганистана. По словам посла, в последние дни от этих граждан поступают сообщения о желании переехать в Россию.

Жирнов также заявил, что представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) настроены на мирный переход власти.

«Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство», — заявил посол.

«Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти всё взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно», — сказал Жирнов.

В воскресенье движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Позднее СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности он якобы направился в Таджикистан. В Сети было опубликовано видео с Гани, сделанное в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.