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Великобритания призвала государства не признавать власть талибов

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Лондон призывает членов международного сообщества не признавать правительство «Талибана» (запрещенное в РФ радикальное движение) в Афганистане в двустороннем порядке. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Мы не хотим, чтобы кто-либо осуществлял двустороннее признание «Талибана» [в качестве нового правительства. — Ред.] и хотим согласовать единую позицию, насколько это возможно, среди стран, которые придерживаются сходных взглядов на вещи. Только так мы сможем сделать всё возможное, чтобы не допустить закрепления террористов в стране», — заявил Джонсон журналистам на брифинге.

По словам премьера, необходимо, чтобы «двустороннее признание нового правительства в Кабуле» не оказалось преждевременным.

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан.

В этот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

По сообщениям журналистов, талибы уже мирно вошли в город. Они передвигаются по городу спокойно, не встречая какого-либо сопротивления. Кроме того, представители «Талибана» рассказали, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

По сообщениям итальянской организации Emergency, клиника которой расположена в Кабуле, в результате столкновений на окраинах столицы Афганистана пострадали минимум 40 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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