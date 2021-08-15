Работы на аллее Ленина завершаются в поселке Силикатный

Благоустройство аллеи Ленина завершается в поселке Силикатный Ульяновской области благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». На этой неделе этот населенный пункт, расположенный в Сенгилеевском районе, посетил врио губернатора Алексей Русских.

«В 2022 году работы продолжатся – опять же благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Напомню, что реализация национальных проектов находится на контроле президента России», – цитирует Алексея Русских ulpravda.ru.

Напомним, в Ульяновске проводятся работы по облагораживанию общественных территорий. В общей сложности в городе благоустроят порядка 30 улиц.