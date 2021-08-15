Футболисты ФК «Локомотив» сыграли вничью с петербургским «Зенитом»

Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата России. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Зенита» на 85-й минуте гол забил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти. В составе «Локомотива» пенальти реализовал Федор Смолов.

С 50-й минуты клуб из Санкт-Петербурга играл вдесятером после удаления Далера Кузяева.

Отмечается, что «Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» с восемью баллами занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Зенит» 21 августа сыграет в гостях с «Уфой». В свою очередь, «Локомотив» 22 августа проведет встречу с «Краснодаром».

17 июля футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 3:0.