Очевидец рассказал об убийстве на Кутузовском проспекте в Москве

Очевидец рассказал о стрельбе на Кутузовском проспекте. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Услышал несколько быстрых выстрелов. Скорее всего, это был пистолет. От шести до десяти [выстрелов]. Мое мнение, кто-то просто разрядил обойму пистолета, а в кого, либо это было в землю, из-за эмоций не могу сказать, ничего не заметил, было темно», — заявил мужчина.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве погиб 28-летний мужчина. Отмечается, что убитый — уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. От своих противников он пытался скрыться во дворах, однако сбежать не удалось

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ранее, 10 августа, в подмосковной Балашихе уголовное дело было возбуждено по факту причинения огнестрельных ранений двум мужчинам.

В тот день поступила информация о конфликте в лесу между группой граждан. Однако прибывшие на место сотрудники никого не нашли. На месте были найдены гильзы от огнестрельного оружия и следы крови.