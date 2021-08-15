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Источник сообщил о планах США взять под контроль аэропорт Кабула

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Военные США в ближайшие часы планируют взять под контроль аэропорт Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, это необходимо сделать для «улучшения воздушного движения».

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Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудников посольства США в свете продолжающегося наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) доставляют в аэропорт столицы республики Кабула из соображений безопасности. К таким же мерам прибегла Франция.

Деятельность посольств в Афганистане при этом приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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