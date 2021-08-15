Часть жителей Кабула продолжила вести обычный образ жизни

Часть жителей Кабула продолжает вести обычный образ жизни и не спешит покидать город. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает корреспондент «Известий».

«Сидим на улице, чай пьем с друзьями, всё нормально», — рассказал один из местных жителей.

На видеозапись попал один из районов города, где можно наблюдать спокойную обстановку — дети играют на улице, а их родители общаются друг с другом.

При этом другая часть жителей Кабула в панике уезжает из своих домов с вещами. По словам корреспондента «Известий», местные жители находятся в панике и боятся возвращаться домой. В центре афганской столицы царит хаос, общественные службы прекратили работу.

По информации СМИ, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) вечером 15 августа мирно вошли в Кабул.

Ранее в этот день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.