Жители столицы Афганистана в панике покидают дома

Жители Кабула в панике уезжают из своих домов с вещами. Об этом 15 августа с места событий сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, местные жители находятся в панике и боятся возвращаться домой. В центре афганской столицы царит хаос, общественные службы прекратили работу.

При этом часть граждан продолжает вести обычный образ жизни и игнорирует происходящее в стране.

Также в Кабуле закрываются торговые центры и магазины, на улицах были замечены военные. В городе с 21:00 вводится комендантский час.

По информации СМИ, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) вечером 15 августа мирно вошли в Кабул.

Ранее в этот день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.