Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане

В Афганистане не будет формироваться переходное правительство, ожидается, что власть будет передана «Талибану» (запрещено в РФ) напрямую. Об этом 15 августа пишет Reuters со ссылкой на участников радикального движения.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности Ашраф Гани якобы направился в Таджикистан.

Также в воскресенье СМИ со ссылкой на дипломатическую миссию РФ в Кабуле сообщили, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Позднее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

15 августа движение «Талибан» (Запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Кроме того, публиковалась информация, что талибы приблизились к столице Афганистане, а позднее получили приказ войти в город.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.