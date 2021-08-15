Число погибших из-за землетрясения на Гаити возросло до 724 человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны», — говорится в сообщении.

В свою очередь в ООН сообщили, что организация поддерживает усилия правительства Гаити по оказанию помощи пострадавшим в результате недавнего землетрясения и готова оказывать дальнейшее содействие.

Ранее 15 августа президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с землетрясениями, которые привели к многочисленным жертвам.

В тот же день на Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. Сообщений о разрушениях пока не поступало.

За день до этого у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

В субботу местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.