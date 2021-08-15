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В результате стрельбы в Москве погиб 28-летний мужчина

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В результате стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве погиб 28-летний мужчина. По информации источников канала РЕН ТВ, стрельба произошла в ночь на 15 августа.

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Убитый — уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. От своих противников он пытался скрыться во дворах, однако сбежать не удалось, уточняют журналисты.

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ранее, 10 августа, в подмосковной Балашихе уголовное дело было возбуждено по факту причинения огнестрельных ранений двум мужчинам.

В тот день поступила информация о конфликте в лесу между группой граждан. Однако прибывшие на место сотрудники никого не нашли. На месте были найдены гильзы от огнестрельного оружия и следы крови. Позже стало известно о поступлении в больницы Москвы людей с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция выясняет, при каких обстоятельствах потерпевшие получили ранения, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и иных участников конфликта.

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