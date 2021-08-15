В НАТО заявили о сохранении дипломатического присутствия в Кабуле

Сотрудники Североатлантического альянса (НАТО) продолжают оставаться в столице Афганистана. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба организации.

«Безопасность наших сотрудников крайне важна, и мы продолжаем приспосабливаться по мере необходимости. Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, которое в настоящий момент необходимо как никогда», — говорится в сообщении.

В альянсе добавили, что НАТО помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, окруженного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По словам источника «РИА Новости» в президентском дворце, международные силы намерены контролировать «зеленую зону» в Кабуле, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, до достижения соглашений.

Ранее в этот день движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ранее, 15 августа, стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако позже телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.