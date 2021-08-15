Захарова напомнила о прогнозе Байдена по развитию ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о прогнозе президента США Джо Байдена по развитию ситуации в Афганистане. В своем Telegram-канале она опубликовала цитаты американского лидера с пресс-конференции 8 июля.

Тогда Байден отрицал неизбежность захвата Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Он отмечал, что правительственные силы страны имеют все возможности, в том числе технические, чтобы «сохранить свое положение».

«Потому что афганские вооруженные силы имеют в своих рядах более 300 тыс. личного состава, хорошо укомплектованного — не хуже, чем любая другая армия в мире, — и военно-воздушные силы против 75 тыс. у «Талибана». Это не неизбежно», — цитирует Захарова президента США.

Байден также подчеркивал, что верит в «возможности афганских военных, которые лучше подготовлены, лучше вооружены и более компетентны в вопросах ведения боевых действий».

Ранее в этот день Захарова прокомментировала эскалацию ситуации в Афганистане, заявив, что в настоящее время в стране идет противостояние двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США.

«С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», — добавила она.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Как сообщило агентство Sputnik, президент Афганистана Ашраф Гани подаст в отставку в ближайшее время. Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали в то же время принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

Также стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад. Также сообщалось о захвате Кандагара.