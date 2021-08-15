Экономист предложил округлить цены и отказаться от копеек

В использовании копеечных монет нет необходимости, цены в России можно округлить. Об этом 15 августа заявил доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Он указал, что пяти- и десяти-копеечные монеты уже не в ходу у граждан, однако в розничной торговле есть товары, которые продаются на вес.

«В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», — сказал он в интервью «Газете.ру».

Эксперт отметил, что сохранил бы 50-копеечные монеты, а более мелкие изжили себя.

15 августа из опроса Ассоциации банков России стало известно, что каждый пятый российский банк (21,6%) испытывает сложности с обеспечением регионов монетами.

Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций назвали ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров ЦБ, которое предусматривается стратегией Банка России.

При этом в самом ЦБ опровергли существование такой проблемы, указали «Известиям» представителями регулятора. Центробанк не зафиксировал ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало.

В прошлом году сообщалось, что россияне стали отказываться от использования «крупной» мелочи. Такие выводы эксперты сделали на основе данных Центробанка, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.