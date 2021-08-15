Эксперт рассказал о полезных свойствах ромашки

Ромашка аптечная содержит в себе вещество хамазулен, благодаря чему данное растение и имеет ряд целебных свойств. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил травник Дмитрий Юровский.

«По поводу уникальных, целебных свойств ромашки — это, конечно, в некоторой части, может, действительно так. Потому, что в ромашке содержится хамазулен — это вещество, которое и несет те целебные свойства. Это сильный противовоспалительный эффект, сильный бактерицидный эффект и сильный антиаллергический эффект. Это то, что выделят ромашку на фоне других трав. Но это же вещество содержится и в тысячелистнике обыкновенном, но в ромашке его побольше, поэтому ее чаще используют», — заявил Юровский в интервью «Звезде».

Он добавил, что ромашку аптечную часто назначают при ряде болезней желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек и бронхов.

«Что касается самой поджелудочной железы, например, при панкреатитах, то это да, конечно, ромашка снимает спазм, обезболивает, снимает воспаление — это все во благо поджелудочной железе. Плюс легкий желчегонный эффект. Она будет стимулировать выделение панкреатического сока, это тоже важно. В целом, она все равно, как такое желудочно-кишечное растение, которое чаще всего и назначают при различных спазмах, гастритах. То есть это воспаление желудка, панкреатиты, воспаление поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, иногда назначают при болезни почек», — объяснил специалист.

При бронхиальных заболеваниях ромашка действует, как противовоспалительный компонент благодаря эфирным маслам, которые содержатся в растении, заключил Юровский.

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