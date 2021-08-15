Гидрометцентр рассказал о заморозках в некоторых регионах России в сентябре

В сентябре прохладная погода, вплоть до заморозков, прогнозируется в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, заморозки в ночное время ожидаются также на Чукотке и Магаданской области, там температура может опускаться до минус 10 градусов. На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам прогнозируется минус три — плюс два градуса.

При этом температурный фон будет соответствовать климатической норме почти на всей территории России.

Частые дожди метеорологи прогнозируют в Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области, а также Калининградской области. Напротив, малое количество осадков будет в Поволжье, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области.

В столичном регионе погода также будет в пределах климатической нормы — 15-20 градусов и плюс 5-10 градусов ночью. При похолоданиях в Москве по ночам ожидается 1-6 градусов тепла, днем — плюс 5-10 градусов. Жителей и гостей российских курортов ожидает долгий «бархатный сезон» и отсутствие осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в субботу, 14 августа, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа.

Днем ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. В этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.