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Путин наградил спасшую провалившихся под лед детей школьницу

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу Елизавету Шестову, которая спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Указ главы государства опубликован в воскресенье, 15 августа, на официальном портале правовой информации.

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«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Шестову Елизавету Игоревну», — говорится в документе.

Отмечается, что аналогичной медалью награждены трое учащихся из Тверской области. В их числе Александр Недоступов, который в июне 2020 года спас двух детей, тонувших в реке, а также Виталий Кравчук и Тимофей Цветков.

Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей во время прогулки с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом десятиклассница услышала крики о помощи. В ледяной воде она заметила двух мальчиков 9 и 11 лет. Школьница, не раздумывая, бросилась на помощь и пыталась в одиночку вытащить тонущих на берег. В это время ее младшая сестра вызвала спасателей МЧС.

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