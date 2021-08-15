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Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после землетрясений

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с землетрясениями, которые привели к многочисленным жертвам. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

До дрожи: Гаити не справляется с последствиями землетрясения

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране — многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — говорится в опубликованном сообщении российского лидера.

Сегодня на Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. Сообщений о разрушениях пока не поступало.

За день до этого у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, жертвами которого стали минимум 304 человека.

Руководство Гаити тогда приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

В субботу местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

Американский президент Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и рассказал о поддержке Гаити.

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