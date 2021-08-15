Ряд высокопоставленных чиновников Афганистана вылетел из Кабула

Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана, включая советников президента Ашрафа Гани, вылетели из аэропорта Кабула. Об этом 15 августа сообщил американский телеканал CNN.

По данным источника «РИА Новости», они отправились в Исламабад.

По сведениям телеканала CNN, в президентском дворце на переговорах в настоящее время находятся восемь или девять представителей делегации «Талибана» (запрещено в РФ) из Катара.

Сам Гани не покинул страну. По информации телеканала Al Jazeera, глава государства большую часть утра, 15 августа, провел в саду президентского дворца в Кабуле с супругой.

15 августа боевики «Талибана», взяв под контроль большую часть территории Афганистана, приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало. После этого делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

По сообщениям телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали в то же время принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры между представителями «Талибана» и афганскими правительственными чиновниками, а также посланниками из США, Китая, Пакистана, ООН, Европейского союза. 18 июля представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим сообщил о том, что на двухдневных переговорах в Дохе делегации правительства Афганистана и движения так и не пришли к договоренности о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или об освобождении пленных талибов.

Согласно совместному коммюнике, сторонам удалось лишь договориться о продолжении переговоров на высоком уровне. Также они объявили о стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения. Кроме того, делегации условились избегать потерь среди гражданского населения и сотрудничать по доставке гуманитарной помощи.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.