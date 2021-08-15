Прямой эфир
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье
Мир
Источники сообщили о скорой подаче в отставку президента Афганистана
Мир
Число погибших при взрыве в Ливане увеличилось до 28 человек
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Мир
Ряд высокопоставленных чиновников Афганистана вылетел из Кабула
Политика
В СФ предупредили об угрозе для всех стран из-за нестабильности в Афганистане
Мир
Умер главный муфтий Узбекистана
Мир
Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана
Общество
В России за сутки выявили 21 624 новых случая COVID-19

Ряд высокопоставленных чиновников Афганистана вылетел из Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана, включая советников президента Ашрафа Гани, вылетели из аэропорта Кабула. Об этом 15 августа сообщил американский телеканал CNN.

Блиц-крюк: талибы заявили о захвате важнейших городов Афганистана
Как долго сможет держать оборону столица страны — Кабул

По данным источника «РИА Новости», они отправились в Исламабад.

По сведениям телеканала CNN, в президентском дворце на переговорах в настоящее время находятся восемь или девять представителей делегации «Талибана» (запрещено в РФ) из Катара.

Сам Гани не покинул страну. По информации телеканала Al Jazeera, глава государства большую часть утра, 15 августа, провел в саду президентского дворца в Кабуле с супругой.

15 августа боевики «Талибана», взяв под контроль большую часть территории Афганистана, приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало. После этого делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

По сообщениям телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали в то же время принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры между представителями «Талибана» и афганскими правительственными чиновниками, а также посланниками из США, Китая, Пакистана, ООН, Европейского союза. 18 июля представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим сообщил о том, что на двухдневных переговорах в Дохе делегации правительства Афганистана и движения так и не пришли к договоренности о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или об освобождении пленных талибов.

Согласно совместному коммюнике, сторонам удалось лишь договориться о продолжении переговоров на высоком уровне. Также они объявили о стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения. Кроме того, делегации условились избегать потерь среди гражданского населения и сотрудничать по доставке гуманитарной помощи.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021