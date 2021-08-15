Продукты питания доставят в пострадавший от пожаров район Якутии

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии планирует оказать помощь в виде продуктов питания для пострадавших села Бес-Кюель, а также для военных, сотрудников МЧС и мобилизованных.

Начался прием коммерческих предложений на поставку товаров первой необходимости в соответствии с запросом администрации Горного района, отмечает ИА SakhaNews. Всего в помощи нуждается 618 человек, из них 46 пострадавших, находящихся в пунктах временного размещения, 399 мобилизованных, 46 сотрудников МЧС и 127 военных.

Как сообщалось 12 августа, в Якутии на особом контроле находятся 14 населенных пунктов. Очень дымно от пожаров в Горном и Намском улусах. Показатель загрязненности воздуха превысил допустимые нормы ВОЗ в 86 раз. 13 августа было объявлено нерабочим днем в 11 муниципальных районах и городских округах. Взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутска были приостановлены из-за плохой видимости.