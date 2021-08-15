Путин посмертно наградил военных, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции

Пятеро военнослужащих, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции, были посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ 15 августа подписал президент России Владимир Путин. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.

Орденом были награждены подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике», — говорится в сообщении Кремля.

Авиакатастрофа произошла днем ранее на востоке Турции у города Кахраманмараш.

Самолет Бе-200 был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров, добавляет «Газета.ру».

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

Самолет Бе-200 «Альтаир» — это российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК им. Г.М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Бе-200 используют для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, экологических операций, перевозки грузов и охраны водных поверхностей.