В Москве проходит гастрономическая ярмарка «Лето в городе», гости которой смогут попробовать множество интересных блюд мировых кухонь. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ярмарка будет работать каждую неделю с четверга по воскресенье до 29 августа. Гастрономические площадки развернулись в 19 локациях, которые располагаются в разных частях столицы. Две из них находятся в центре — на Тверской площади и площади Революции.

Посетители ярмарки смогут попробовать необычные блюда, приготовленные по рецептам мировых кухонь. Кроме того, на мероприятии будут представлены продукты из разных регионов России и других стран.

Так, рестораны-участники предлагают гостям пасту в головке сыра пармезан, куриные крылышки по-ямайски, испанское жареное молоко на палочке, тыкву-гриль с беконом.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район», запущенная в 2018 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

В конце июля сообщалось, что в рамках проекта «Лето в городе» горожане смогут оценить необычные десерты и закуски — варенье из вороники с черешней, джемы из бекона и перца чили, дыню с беконом на гриле, японское пирожное моти и многое другое.