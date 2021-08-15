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Кардиолог указал на связь гипертонии и хронического стресса

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Хронический стресс вызывает развитие гипертонии. Об этом 15 августа сообщил заведующий отделением кардиологии Сергей Иванов.

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«Хронический стресс является одним из ведущих факторов развития гипертонии. Гипертоническая болезнь — это дисбаланс сердечно-сосудистой системы в ответ на воздействие внешних факторов, в том числе и стресса», — сказал врач в беседе с «Говорит Москва».

Он предупредил о том, что минимальные воздействия на организм, например погодные факторы или дополнительная нервная перегрузка, приводят к повышению у человека артериального давления на длительный период, оно может достигать высоких значений и привести даже к гипертоническим кризам.

Стресс оказывает пагубное влияние не только на сердечно-сосудистую систему, но также и на нервную, иммунную и эндокринную, поэтому пациенты, испытывающие частые «перегрузки», подвержены многим другим заболеваниям.

Для борьбы со стрессовыми состояниями кардиолог порекомендовал разумно организовать систему труда и отдыха, делать частые десятиминутные перерывы, переключаясь на другие виды деятельности.

«После работы можно выделить 30–35 минут физическим упражнениям, темповой ходьбе. Это хорошо будет тренировать сердечно-сосудистую систему, уменьшит проявление психоэмоциональных нагрузок, которые были в течение дня, и подготовит человека к ночному сну», — пояснил врач.

Ранее, 23 июня, австралийские ученые рассказали, что хронический стресс способен привести к болезни Альцгеймера — именно повышенный уровень гормона стресса наблюдался у части пациентов с этим заболеванием.

По данным на январь-февраль, более половины (55%) опрошенных россиян испытали стресс в этом году. Из них чаще остальных пребывали в состоянии тревожности женщины, чем мужчины, и молодые люди в возрасте до 21 года.

В 2020 году статистика была более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин.

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