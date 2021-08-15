В МЧС рассказали о сроке действия циклона в Краснодарском крае

Циклон, результатом которого стали подтопления в Краснодарском крае, будет действовать до конца суток 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Действие циклона прогнозируется до конца суток 15 августа с выпадением осадков до 80 мм», — указано в сообщении.

По информации МЧС, в результате прохождения циклона в регионе подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1586 домовладения зашла вода. Также подтоплены оказались 6 социально-значимых объектов и 1 участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь.

«В настоящее время остается подтоплено 542 частных домовладения, 1520 придомовых территории. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды. Освобождено от воды 1046 домовладения и 998 придомовых территорий», — уточнили в ведомстве.

Без электроэнергии остается 21,8 тыс. человек. Всего из зоны подтопления эвакуировано 1531 человек, из них 991 ребенок.

14 августа стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.