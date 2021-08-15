Президент Казахстана выразил беспокойство из-за ситуации в Афганистане

Казахстан обеспокоен происходящим в Афганистане, заявил 15 августа президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий», — написал он в Twitter.

В связи с усугублением ситуации в Афганистане казахский лидер провел совещание с руководителями силовых органов и поручил им принять меры для обеспечения безопасности граждан и дипломатов Казахстана, находящихся там.

«Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий», — подчеркнул Токаев.

15 августа стало известно, что боевики «Талибана» (запрещено в РФ) приблизились к Кабулу. До этого они взяли под контроль город Майданшахр, столицу провинции Вардак. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

В последние дни талибы захватили ряд крупных центров афганских провинций. 15 августа стало известно взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Также талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан. Также 12 августа был взят второй по величине город Афганистана — Кандагар.

Между тем талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций. Однако ряд стран начали эвакуацию своих граждан и представителей дипмиссий.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.