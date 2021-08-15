Прямой эфир
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Курганской области
Общество
Путин подписал указ о награждении погибших при крушении Бе-200 в Турции
Мир
Талибы взяли под контроль все погранпереходы Афганистана
Общество
МВД сообщило о высылке из России около 8,6 тыс. мигрантов за полгода
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем независимости
Мир
На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8
Общество
Умер главный муфтий Узбекистана
Мир
«Талибан» приказал своим боевикам не штурмовать Кабул
Общество
В России за сутки выявили 21 624 новых случая COVID-19

Работы по благоустройству продолжаются в Бежецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бежецке Тверской области продолжается благоустройство на улице Кузнецова. Идет обустройство тротуаров и парковочных площадок. После этого будет уложен асфальт.

Также дорожники ремонтируют Ивановский проезд, пишут Тверские ведомости. В рамках благоустройства территории у Введенской колокольни расчищен пруд и убрана прилегающая территория, а скоро будет установлена новая система освещения. Все работы организованы по программе «Формирование комфортной городской среды» и по проекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов».

По данным на 5 августа, в 38 муниципалитетах Тверской области завершили благоустройство 23 общественных территорий и пяти дворов. В общей сложности в этом году планируется привести в порядок 21 двор и 79 общественных пространств. В районах работы проводятся в парках и скверах, на набережных и площадях, игровых площадках.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021