Работы по благоустройству продолжаются в Бежецке

В Бежецке Тверской области продолжается благоустройство на улице Кузнецова. Идет обустройство тротуаров и парковочных площадок. После этого будет уложен асфальт.

Также дорожники ремонтируют Ивановский проезд, пишут Тверские ведомости. В рамках благоустройства территории у Введенской колокольни расчищен пруд и убрана прилегающая территория, а скоро будет установлена новая система освещения. Все работы организованы по программе «Формирование комфортной городской среды» и по проекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов».

По данным на 5 августа, в 38 муниципалитетах Тверской области завершили благоустройство 23 общественных территорий и пяти дворов. В общей сложности в этом году планируется привести в порядок 21 двор и 79 общественных пространств. В районах работы проводятся в парках и скверах, на набережных и площадях, игровых площадках.