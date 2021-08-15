Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Красноярском крае. Об этом 15 августа сообщили в региональном ГУ МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали пассажир Daewoo и двое пассажиров Opel.

По данным красноярских СМИ, за рулем Opel находился 27-летний молодой человек, он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Daewoo.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

15 августа в аварии в Первоуральске Свердловской области в ДТП пострадал восьмимесячный младенец. Ребенок находился на руках у пассажирки на заднем сиденье. ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet не учел дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Volkswagen и столкнулся с ним. Женщина не пострадала, ребенку потребовалась медицинская помощь.