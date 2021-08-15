Опубликовано архивное интервью с погибшим в Турции летчиком Кузнецовым

14 августа после тушения пожаров в Турции произошло крушение самолета Бе-200, на борту которого находились восемь человек. Пятеро из них были российскими военнослужащими. В числе погибших — легенда российской авиации, полковник Евгений Кузнецов. Телеканал РЕН ТВ 15 августа опубликовал архивное интервью с летчиком, в котором он рассказывал о самолете-амфибии Бе-200 — на нем он провел последние минуты жизни в турецком Адане.

Кузнецов рассказал, что всю жизнь летал на истребителе, в частности на Су-33. Он сказал, что ему было легко пересесть на Бе-200, так как он похож в управлении. Летчик назвал Бе-200 дружелюбным самолетом с отличным горизонтальным управлением.

Евгений Кузнецов окончил в 1987 году Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. П. Чкалова, прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. По предложению летчика Тимура Апакидзе перевелся в корабельный истребительный полк, базировавшийся в Саки. На Северном флоте Евгений Кузнецов оказался в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил направить свои знания и профессионализм на дальнейшее развитие российской школы палубной авиации, передает РЕН ТВ.

Летчик был одним из испытателей самолета-амфибии в условиях Арктики и участвовал в полетах в арктических условиях с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

15 августа президент России Владимир Путин наградил орденом мужества военных, погибших при крушении самолета в Турции. Он выразил соболезнования родным членам экипажа и отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали военнослужащие.

14 августа самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш. Судно было арендовано турецкой стороной у России для тушения пожаров.

В Минобороны РФ «Известиям» сообщили, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя. По информации источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

Самолет-амфибия Бе-200 был направлен российской стороной для помощи в тушении пожаров в Турции. Он разработан ТАНТК им. Г.М. Бериева, производится на Иркутском авиационном заводе и обладает способностью взлетать как с земли, так и с водной поверхности.