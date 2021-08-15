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Умер главный муфтий Узбекистана

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Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий республики Усмонхон Алимов умер в возрасте 71 года во время лечения в Москве. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в пресс-служба УМУ.

В столице муфтий проходил лечение от легочного и сосудистого заболеваний.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

По информации издания Озодлик, в июле в интернете появились сведения о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако в УМУ опровергли эту информацию, сообщив, что муфтий находится в стабильном состоянии, его лечат квалифицированные специалисты в одной из клиник Москвы.

Алимов возглавлял УМУ с 2006 года. Получил образование в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари, а также в медицинском училище «Караван».

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