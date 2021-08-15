Прямой эфир
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Курганской области
Общество
Путин подписал указ о награждении погибших при крушении Бе-200 в Турции
Мир
Талибы захватили столицу афганской провинции Вардак
Общество
МВД сообщило о высылке из России около 8,6 тыс. мигрантов за полгода
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем независимости
Мир
На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8
Мир
Эксперт усомнился в интересе Меркель к «Крымской платформе»
Мир
Пострадавшими в результате взрыва газовоза в Ливане стали 79 человек
Мир
Пять человек пострадали после схода оползня в Японии

Пять человек погибли при пожаре в Курганской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар унес жизни пяти человек в Курганской области, сообщила 15 августа пресс-служба Главного управления МЧС по Курганской области.

Звонок в дежурную часть поступил в 3:05, горел трехквартирный дом по улице Гагарина в селе Звериноголовском.

«В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей, 2015 и 2018 годов рождения. Все погибшие находились в гостях в вышеуказанном доме», — говорится в сообщении.

На место были направлены силы 23-й пожарной части и постов муниципальной пожарной охраны. На момент прибытия подразделений дом был охвачен огнем на площади 100 кв. м.

В 3:36 минут огонь удалось локализовать, в 3:50 ликвидировали открытое горение.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 11 августа, стало известно о пожаре в Екатеринбурге, в результате которого погибла женщина. Она скончалась от отравления угарным газом.

Огонь возник на кухне квартиры, расположенной на втором этаже дома, из-за замыкания электропроводки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021