Пять человек погибли при пожаре в Курганской области

Пожар унес жизни пяти человек в Курганской области, сообщила 15 августа пресс-служба Главного управления МЧС по Курганской области.

Звонок в дежурную часть поступил в 3:05, горел трехквартирный дом по улице Гагарина в селе Звериноголовском.

«В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей, 2015 и 2018 годов рождения. Все погибшие находились в гостях в вышеуказанном доме», — говорится в сообщении.

На место были направлены силы 23-й пожарной части и постов муниципальной пожарной охраны. На момент прибытия подразделений дом был охвачен огнем на площади 100 кв. м.

В 3:36 минут огонь удалось локализовать, в 3:50 ликвидировали открытое горение.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 11 августа, стало известно о пожаре в Екатеринбурге, в результате которого погибла женщина. Она скончалась от отравления угарным газом.

Огонь возник на кухне квартиры, расположенной на втором этаже дома, из-за замыкания электропроводки.