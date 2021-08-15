Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Рама Натха Ковинду и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости, сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной 15 августа на сайте Кремля.

«Общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной и других областях. Ваша страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в документе.

Путин подчеркнул, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства, поддерживаемыми между государствами.

«Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — подчеркнул Путин.

Он пожелал президенту и премьеру здоровья и успехов, а гражданам дружественной Индии — благополучия и процветания.

Индия празднует День независимости с 1947 года, когда обрела самостоятельность от Великобритании.

После переговоров генерал-губернатор Индии Луис Маунтбеттен 3 июня 1947 года представил план раздела Британской Индии на два независимых государства: мусульманское и индуистское. На основе этого плана британский парламент принял Акт о независимости Индии.

15 августа премьер-министр Индии поднимает национальный флаг над Красным фортом и с его стен произносит речь, в которой сообщает о достижениях правительства за год и говорит о направлениях дальнейшего развития страны.

Рам Натх Ковинд были избран президентом Индии в июле 2017-го, его выдвинула правящая «Бхаратия джаната парти».

В 2017 году дипломатическим отношениям России и Индии исполнилось 70 лет. По этому случаю в The Times of India была опубликована статья Владимира Путина, в которой он напомнил о том, что 13 апреля 1947 года правительства СССР и Индии заявили о решении учредить представительские миссии в Москве и Дели. В материале обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества стран.