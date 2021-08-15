Синоптик рассказала о прогнозе погоды в сентябре

Погода в России в сентябре будет соответствовать климатической норме, однако возможны временные похолодания. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

При этом прохладная погода ожидается только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, уточнила специалист.

В Москве температурный фон будет в пределах климатической нормы. Так, днем в столице температура будет находиться на уровне +15... +20 °С, а ночью около +5... 10 °С. В холодные дни ночью ожидается +1... +6 °С, а днем — +5... 10 °С, передает «Российская газета».

На российских курортах, как отметила синоптик, долгое время будет сохраняться так называемый «бархатный сезон». Средняя дневная температура там составит +23…+28 °С. При этом на юге ожидается малое количество осадков.

На Урале в сентябре прогнозируется в среднем +13...+18 °С. На юге Западной Сибири ожидается около +15 °С. Минимальное количество осадков и 19 °С тепла будет на Дальнем Востоке.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже –3...+2 °С, а днем около +9 °С, дополняет «Газета.ру»

В некоторых регионах в сентябре также ожидаются заморозки по ночам — в Чукотке и Магаданской области. В этих регионах температура может опускаться до –10 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в субботу, 14 августа, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа.

Днем ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. В этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.