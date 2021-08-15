Узбекистан приступил к переговорам о беженцах с властями Афганистана и талибами

Власти Узбекистана проводят переговоры с правительством Афганистана о беженцах из этой страны, а также с представителями запрещенного в России движения «Талибан». Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов.

«В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения «Талибан», — сказал он ТАСС.

Переговоры ведут дипломаты посольства Узбекистана в Кабуле и сотрудники генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме, добавил Кабулжанов.

Ранее в этот день в МИД Узбекистана сообщили, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание и организовали временное размещение.

В воскресенье, 15 августа, журналисты и простые жители Кабула начали публиковать ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов. Многие опасаются, что талибы уже вступили в Кабул (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ).

Также стало известно, что боевики «Талибана» взяли под контроль центр афганской провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.