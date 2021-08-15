МВД сообщило о высылке из России около 8,6 тыс. мигрантов за полгода

Около 8,6 тыс. мигрантов выслали из России за шесть месяцев 2021 года, сообщили 15 августа в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек», — передает ТАСС.

В ведомстве также указали, что 1,2 тыс. граждан ожидают высылки в специальных учреждениях ведомства и его территориальных органов.

Ранее 14 августа в МВД также рассказали, что почти 99 тыс. иностранцев за полгода запретили въезжать в Россию.

В ведомстве уточнили, что основанием для запрета на въезд в страну могут быть решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации, если иностранец имеет неснятую или непогашенную судимости за совершение преступления в России, его неоднократно в течение года привлекали к ответственности за совершение административного правонарушения, а также если он уклонился от уплаты налогов или штрафа.

Кроме того, отсутствие документов, необходимых для получения визы, и полиса медицинского страхования, действительного на территории РФ, а также невозможность подтвердить наличие средств для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов тоже могут стать основанием для запрета въезда. Иностранцу не разрешат въезжать в РФ, если он превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

5 августа в МВД сообщили, что в России незаконно находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ.

По информации замглавы МВД Александра Горового, мигранты в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении правоохранителей. Он подчеркнул, что в нынешнем году число таких правонарушений увеличилось на 5%, пишет «Газета.ру».

С 29 декабря 2021 года власти обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в РФ трудовых мигрантов и других иностранцев, находящихся в стране более 90 дней.