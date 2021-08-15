В России за сутки выявили 21 624 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса. Об этом 15 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1954), Санкт-Петербурге (1668).

По последним данным, всего в России зарегистрировали 6 600 836 случаев заболевания и 170 499 летальных исходов. Выздоровели 5 884 316 пациентов.

Ранее, 11 августа, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной. Днем ранее она указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

Также 11 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал не откладывать и пройти вакцинацию от коронавируса в летний период.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствий течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.