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Юрист перечислил признаки финансовой пирамиды

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Отличить финансовый институт от финансовой пирамиды можно по наличию или отсутствию указания достоверного местоположения организации и структуры с контактами менеджера, также вкладчика должны насторожить обещания высоких процентов по вложенным средствам. Об этом 15 августа заявил заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев.

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Эксперт пояснил, что источник дохода финансовой пирамиды формируется за счет привлечения средств новых вкладчиков, и как только источник поступления новых средств иссякает, схема разваливается и тогда в выгоде остаются лишь организаторы пирамиды.

«Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией», — рассказал эксперт RT.

Он также подчеркнул, что серьезные сомнения у вкладчика должны вызвать отсутствие достоверного местоположения организации, структуры с контактами менеджмента, высокие проценты по вложенным средствам и отсутствие соответствующих лицензий и разрешений.

В настоящее время на смену прошлым финансовым схемам пришли современные, основанные на достижениях информационных технологий, отметил Соловьев.

«Это «автоматизированные системы генерации прибыли», которые работают «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». Плюс такие организации имеют подчас международный характер», — пояснил эксперт.

Организаторы финансовой пирамиды предлагают потенциальной жертве вложить определенную сумму, гарантируя высокий процент прибыли, а новые участники должны привлечь новых клиентов.

Кроме того, по словам юриста, к числу признаков, характеризующих подобную структуру, относятся оплата высоких процентов тем, кто находится вверху пирамиды, за счет новоприбывших, а также яркая и убедительная реклама и небольшой жизненный срок существования организации.

Ранее, в апреле, эксперты рассказали, как избежать вложения средств в мошеннические схемы. По словам аналитика из ГК «Финам» Юлии Афанасьевой, чтобы не попасться на удочку мошенникам, необходимо повышать свою финансовую грамотность и не доверяться в этом вопросе только одному источнику.

Кроме того, указали специалисты, следует проверять, работает ли компания на торгах Мосбиржи, если она брокер, и имеет ли необходимые лицензии на финансовую деятельность, в том числе от Банка России.

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