США приступили к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле

США в воскресенье, 15 августа, начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать<...> Посольство продолжает работать», — цитирует его «РИА Новости».

В воскресенье, 15 августа, журналисты и жители Кабула начали публиковать ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов. Многие опасаются, что талибы уже вступили в Кабул (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ).

14 августа телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, что сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа.

За день до этого талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.