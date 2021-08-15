Не менее двух человек погибли в пожаре в гостинице в Нью-Дели

Как минимум два человека погибли утром в воскресенье, 15 августа, при пожаре в гостинице в районе Дварка на юго-западе Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По информации канала, к месту возгорания прибыли восемь пожарных расчетов. Сейчас ведется операция по тушению пожара.

Причины пожара пока неизвестны.

Число жертв, произошедшего 11 августа в северном индийском штате Химачал-Прадеш оползня, составило 13 человек.

Тринадцать человек погибли и около 30 пропали без вести, после того как в результате оползня в районе Киннаур под грудой камней оказались погребены несколько легковых автомобилей, автобус и грузовик.

Десять человек были спасены и находятся в больнице.