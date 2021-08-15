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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 августа

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Переменная облачность, до плюс 28 градусов и местами небольшой дождь прогнозируют в Москве на воскресенье, 15 августа. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в городе ожидается 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный — 7-12 м/с. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.

При этом в ночь на понедельник столбик термометра может опуститься до плюс 13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в субботу, 14 августа, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа.

«По оценкам Росгидромета, купальный сезон продлился минимум до яблочного Спаса (до 19 августа. — Ред.), потому что первая неделя будет теплой и комфортной», — сказал он.

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